Partnerschüler gemeinsam auf Stadterkundung

Angermünde (MOZ) Besuch aus ihrer Stettiner Partnerschule hatten in dieser Woche die Fünftklässler aus der Puschkinschule. Drei- bis viermal jährlich gibt es gegenseitige Besuche der Schulen. Die polnischen Schüler machten auch schon beim Zirkusprojekt in Angermünde mit, das nächstes Jahr wieder stattfinden soll. Diesmal verbrachten die Kinder gemeinsam einen Unterrichtstag der anderen Art: Sie erfuhren mehr über die Geschichte und die Gegenwart Angermündes und erkundeten dazu etliche Einrichtungen, Behörden und Sehenswürdigkeiten.

Das erste Erlebnis hatten die 16 polnischen Grundschüler schon auf dem Weg hierher. "Die Zugfahrt war etwas Besonderes. Das machen sie nicht oft", erzählte ihre Lehrerin Jolanta Uscinowicz. Das ist wohl auch eine Gemeinsamkeit. Vom Bahnhof ging es mit einem Fragebogen, der auszufüllen war, durch Angermünde. Die Kinder lernten die Marienkirche kennen, erkundigten sich im Rathaus, was der Bürgermeister zu tun hat, besuchten die Polizei und erfuhren an der Stadtmauer mehr über die Geschichte. Unterwegs gab es Proviant aus dem Beutel. Die Verständigung war nicht so schwer. Die Stettiner Schule hat Deutsch als Schwerpunkt. Für den Notfall hatten die Kinder Wörterbücher dabei.

Im Oktober gibt es den Gegenbesuch. Dann erkunden die Schüler gemeinsam bei einer viertägigen Klassenfahrt die Geschichte Swinemündes.