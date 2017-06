Jugendwehr bepflanzt Denkmal

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) So pünktlich wie die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Wriezen waren, waren sie dann auch mit ihrer Aufgabe fertig. Am Ende leuchtete wieder ein kräftiges Rot. Den lauen Donnerstagabend nutzte die Jugendwehr, um das Feuerwehrdenkmal am Schützenplatz mit frischen Blumen zu bepflanzen und zu bewässern.