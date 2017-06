Abschied vom Jugendchor

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn der Jugendchor der Singakademie am Wochenende sein 40-jähriges Bestehen feiert, gehen für vier der jungen Damen wundervolle Jahre zu Ende. Weil sie jetzt ihre Abiturprüfungen bestanden haben und nun ihre Heimatstadt verlassen. Um draußen, in der näheren oder weiteren Welt, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Und deshalb - schweren Herzens - ihrem geliebten Jugendchor Lebewohl sagen müssen.

Magda Hanschel ist ein Teil des Quartetts, das am Sonntagvormittag bei der Geburtstagsmatinee in der Konzerthalle sein letztes Konzert mitsingen wird. Und sie weiß nicht so recht, ob sie freudig-erwartungsvoll oder eher traurig sein soll. "Ich freue mich sehr auf dieses Konzert", sagt die sympathische Noch-Frankfurterin, "ich bin aber auch traurig - ich denke, das wird schwierig." Der Abschied werde "sehr schwer", weiß sie, und sicher werde auf der Bühne nicht nur die eine oder andere Träne fließen. "Ich hoffe, dass ich mich im Konzert zusammenreißen kann."

Sechs Jahre hat Magda Hanschel im Jugendchor gesungen. Und vorher sechs Jahre im Spatzenchor - das macht zusammen zwölf Jahre Singakademie. "Ich singe einfach gern", erzählt die 18-Jährige. Ihre Mutter, die im Frankfurter Extrachor aktiv ist, habe schon früh zusammen mit ihr zu Hause gesungen. "Ich wollte schon als kleines Kind unbedingt in einen Chor", erinnert sich die junge Frau, "und als mich in der 1. Klasse eine Schulfreundin gefragt hat, bin ich sofort mit ihr mitgegangen zum Spatzenchor."

Das Singen bei den Spatzen habe ihr immer Spaß gemacht, versichert sie. "Aber gerade in der 6. Klasse war das dann schon so, dass ich die Kinderlieder nicht mehr singen wollte. Und ich habe mich gefreut, als ich endlich in den Jugendchor wechseln konnte - zu den Großen, die haben ja doch anspruchsvollere Sachen gesungen."

Sie singe nicht nur im Chor sehr gern, sondern auch allein zu Hause, verrät Magda Hanschel. "Der Probentag im Jugendchor - das ist jede Woche ein Tag, auf den man sich freut. Und es ist tatsächlich so, dass man nach der Probe mit einem Lächeln nach Hause geht und so einen kleinen Ohrwurm mitnimmt." Solch ein Ohrwurm - und ein sehr emotionaler dazu - ist für sie seit Jahren "The Earth Is My Mother" von Lorenz Maierhofer. "Dieses Lied haben wir zu Beginn meiner Zeit im Jugendchor gesungen", erklärt sie, "das ist so ergreifend, dabei habe ich immer eine Gänsehaut bekommen." Und weil sich im Jugendchor traditionell jede junge Dame, die verabschiedet wird, ein persönliches Lied wünschen kann, wird der Chor dieses Lied am Sonntag singen - nach mehrjähriger Pause.

"Ich freue mich darauf ganz besonders", sagt Magda Hanschel, die ihrem Chorleiter Rudolf Tiersch für die "sehr schöne, fröhliche Zeit" im Jugendchor dankt und die "noch gar nicht glauben kann, dass jetzt Schluss sein soll". Und weil sie so gern singt, wird sie sich in Berlin, wo sie ab September ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, einen neuen Chor suchen. "Ich habe auch schon im Internet geguckt."

Konzerttipp: Matinee 40 Jahre Jugendchor der Singakademie, Sonntag, 11 Uhr, Konzerthalle