Stadt gewinnt im Wegestreit vor dem Landgericht

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Am Frankfurter Landgericht wurde am Freitagnachmittag das Urteil im Streit um die unsachgemäße Herstellung des Waldwegs zu Onkel Toms Hütte in Fürstenwalde verkündet. "Der Richter hat unserer Klage in allen Punkten stattgegeben", berichtet Stadtforstdirektor Thomas Weber. Das bedeutet, dass Werner Borkowski, der Besitzer von Onkel Toms Hütte, den Weg auf einer Länge von fast zwei Kilometern vom Recycling-Material befreien muss. Ende April 2015 hatte er ihn eigenmächtig, und obwohl er ihm nicht gehört, für seine Mieter einebnen lassen, und zwar von der Firma Kiesewetter.