Urnenwand eine Woche später fertig

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eigentlich sollten schon in dieser Woche die Arbeiten an der Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof in Schönfließ abgeschlossen sein. Nun ist aber doch noch einmal eine Verzögerung eingetreten. Die Baufirma müsse noch Restarbeiten erledigen, sagte Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) jüngst bei der Einwohnerversammlung in Schönfließ. Deshalb musste der Abnahmetermin, der eigentlich für Freitag vorgesehen war, um eine Woche verschoben werden. Ende nächster Woche solle die Maßnahme, die 50000 Euro gekostet hat, nun endgültig abgeschlossen sein, erklärte Dagmar Püschel. Für Urnenbestattung stehen dann weitere 32 Einzel- und 132 Doppelfächer zur Verfügung. Die 188 Fächer der schon bestehenden Urnenwand, die ab 2006 genutzt wurde, waren nach relativ kurzer Zeit komplett belegt.