Stehvermögen bewiesen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Bei den Kartslamonsportlern des MC Seelow geht es derzeit Schlag auf Schlag: So hatten sie nun gleich eine Doppelveranstaltung in der Wettbewerbsserie zur ADAC-Meisterschaft Berlin-Brandenburg zu absolvieren. Als Gastgeber fungierte der VCB Berlin. Unter den insgesamt 45 Startern tummelten sich auch "rote Teufel" des MC Seelow. Die ließen sich in den fünf verschiedenen Klassen am Vormittag nicht lange bitten und heimsten zwei Siege, einen zweiten Rang sowie drei Bronzeplätze ein. In den Nachmittagsläufen offenbarten die Seelower Stehvermögen. Es gab zwei Siege, vier zweite Plätze und einen dritten Rang.