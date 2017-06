1,7 Millionen Euro für Denkmalserhalt

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Immer am ersten Wochenende im Juli erinnern die Rüdersdorfer sich an ein Ereignis vor 176 Jahren. Damals hatte König Wilhelm IV. Rüdersdorf besucht und den ansässigen Bergleuten ein Geldgeschenk hinterlassen. In Erinnerung daran wird das Bergfest gefeiert.

Glaubt man den Organisatoren, gehört das Bergfest zu den ältesten Festen in der Mark Brandenburg. 1841 soll es zum ersten Mal gefeiert worden sein. Die Neuauflage - und das ist allen gut in Erinnerung - geht dieses Jahr vom 30. Juni bis zum 2. Juli in ihre 27. Runde. Und so wird es für den 1990 gegründeten Bergbauverein, seine Mitglieder und den Vorsitzenden Steffen Zwickirsch ein immer wiederkehrender Höhepunkt im Vereinsleben, wenn am 30. Juni gegen 21.30 Uhr zu den zehn Glockenschlägen die Bergleute im Fackelschein aufziehen. Beim bergmännischen Zapfenstreich wird in diesem Jahr nicht nur Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erwartet, sondern es werden auch Darsteller aus allen Ortsteilen in der künstlerischen Dramaturgie von Stephan Wapenhans mitwirken. "Wir wollen enger zusammenrücken und das auch zeigen", erklärt der Regisseur das Anliegen.

Die Bergleute freuen sich auch in diesem Jahr darauf, Gäste in den Heinitztunnel einzuladen. Die historischen Hintergründe des originellen Vereinssitzes wird Arnold Dühring in bewährter Weise bei Führungen erläutern.

Nicht sehr lange Zeit ist den drei Organisatorinnen des Programms - Iris Jaeger, Simone Majewski und Petra Schulz - dafür vergönnt gewesen. Umso mehr freuen sie sich über jeden einzelnen Beitrag. In letzter Minute habe sich auch der Schützenverein gemeldet und sein Mitwirken angeboten, sagen sie. Allerdings habe es zum ersten Mal seit Jahren nicht für den Festumzug nach dem ökumenischen Gottesdienst (2. Juli, 10 Uhr) von der Kalkberger Kirche zum Museumspark gereicht. "Immer weniger Vereine aus den Ortsteilen oder Schulen und Einrichtungen melden sich", begründet Simone Majewski. "Wir sind es auch leid, allein hinter der Bergkapelle herzulaufen", fügt Steffen Zwickirsch hinzu. Alle geben die Hoffnung aber nicht auf, dass es eine Ausnahme bleibt und sich die Rüdersdorfer Vereine wieder mehr einbringen. Ihnen wird dafür in diesem Jahr eine Bühnenstunde zur Präsentation des Vereins eingeräumt.

Für einen immens wichtigen Verein zur Unterstützung des Museumparks - dessen Förderverein - wird das diesjährige Bergfest den Rahmen für das 25-jährige Vereinsjubiläum bilden. "Das Bergfest ist ohne den Museumspark nicht vorstellbar", stellt der Vorsitzende des Fördervereins, Henning Weber, sachlich fest. Und fügt hinzu, dass all das nur mit der Unterstützung des Vereins möglich sei. Allein bei den jüngsten Vorhaben zum Förderprojekt des nationalen Städtebaus kommen 110 000 Euro Eigenanteil aus der Vereinskasse. In den zurückliegenden Jahren waren es insgesamt 1,7 Millionen Euro, die dem Erhalt und der Sanierung der Einzeldenkmale zugute kamen. Zu den ersten Vorhaben gehörte die Sanierung des Rumfordofens, der 1804 erbaut worden war. Er wurde zwischen 1991 und 1994 für 795 000 Mark saniert. 174 900 Mark steuerte der Verein bei. Jüngstes Beispiel ist die Sanierung des Deckendenkmals 2015, die der Förderverein mit 7500 Euro allein stemmte.

"So hilft der Förderverein, das Erbe zu bewahren", erklärt Henning Weber. Aber darüber hinaus sei es erklärtes Ziel, die Geschichte der Baustoffindustrie bis in die Gegenwart an die Besucher des Museumsparks zu vermitteln und dafür ihr Interesse zu wecken. "Das wollen wir beim Bergfest zeigen und so auch für weitere Mitstreiter und Sponsoren werben", hat man sich vorgenommen. Der Museumspark habe noch viel größere Potenziale, ist sich Weber sicher. Denn allein die Schachtofenbatterie - in deren Sanierung 2,5 Millionen Euro flossen (99 000 Euro Eigenanteil vom Förderverein) - ruhe fast noch im Dornröschenschlaf. "Da geht noch mehr", ist er sich ganz sicher.

Und um Ideen und Initiativen für den Museumspark der Zukunft wird es den Vereinsmitgliedern beim Bergfest ebenso gehen, wie um die Darstellung ihrer Leistungen aus den zurückliegenden 25 Jahren.