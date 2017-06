Wienern in der Riesen-Wanne

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Frühjahrsputz in der Saarow-Therme: Für die umfangreichen Revisionsarbeiten sind derzeit einzelne Bereiche gesperrt, Gäste können dafür aber vergünstigt baden und schwitzen. Im nächsten Jahr soll dann der alte Saunabereich komplett umgebaut und neu gestaltet werden.

Dort, wo sonst Badegäste im warmen Sole-Thermalwasser schwimmen, steht Marcel Schulzendorff mit einem gelben Gartenschlauch in der Hand und spritzt die blau-marmorierten Fliesen ab. Das Mosaik glitzert im Sonnenlicht. Der Bereichsleiter für die Badeaufsicht erledigt die letzten Reinigungsarbeiten, bevor das 267 Quadratmeter große Becken im Innenbereich wieder mit Wasser befüllt wird. "Ab diesem Sonnabend können die Gäste hier wieder schwimmen", sagt Charlotte Gast, Marketingleiterin der Saarow-Therme. Dafür ist dann der Außenbereich dran, in dem sich gerade noch Badegäste tummeln.

Einmal im Jahr stehen in der Therme Grundreinigung und Ausbesserungsarbeiten auf dem Plan. Bei der Revision werden Schrauben nachgezogen, Wände gemalert, die Fliesen, Düsen und selbst die Pflanzen im Badebereich vom Salz der Sole befreit. "Unser Geschäftsführer persönlich stand in den vergangenen Tagen auf dem Dach und hat die Kuppeln gesäubert", verrät Marcel Schulzendorff und zeigt auf die nun glänzenden Scheiben.

Ihm selbst steht an diesem Tag noch reichlich Arbeit bevor. Das Wasser im Außenbecken muss in den Innenbereich, der momentan durch ein massives Schott abgetrennt ist. Damit das überhaupt geöffnet werden kann, und nicht zu viel Druck auf ihm lastet, müssen beide Becken, die zusammen 911000 Liter fassen, mittels Pumpen die gleiche Wasserhöhe erreichen.

Fleißig gearbeitet wird auch im Sport- sowie im Musik-Lichtbecken. Am 25. Juni sollen alle Arbeiten beendet sein. "Wir liegen gut im Zeitplan", ist Marcel Schulzendorff optimistisch. Bis dahin können Gäste die Therme zum reduzierten Tagestarif von 15 Euro nutzen. Das werde auch gut angenommen, sagt Charlotte Gast. Normalerweise kämen im Sommer generell weniger Besucher, aber "viele nutzen jetzt den günstigen Preis". Fast eine viertel Million Gäste zählt die Therme jährlich.

Die müssen zurzeit auch mit Einschränkungen im alten Saunabereich leben. Im ersten Stock, wo normalerweise im Dampfbad oder auf Holzbänken geschwitzt werden kann, stehen nun Eimer mit Farbe, liegen Putzlappen und lose Kacheln auf den Armaturen. Hier wird ebenfalls alles aufpoliert. Nur dort, wo einmal ein Whirlpool war, klafft ein Loch. "Den hätten wir gerne behalten, aber der war kaputt", sagt Charlotte Gast mit Bedauern. An seiner Stelle gibt es bald Liegestühle für einen Ruhebereich.

Bis zum kommenden Sommer, dann steht auf dieser Etage ein kompletter Umbau bevor. "Zwei der Saunen bauen wir größer, es wird ein neues Design geben und einen Schneeraum", zählt die Marketing-Leiterin die Vorhaben auf, die ab dem Jubiläumsjahr - 1998 wurde die Therme eröffnet - schrittweise in zwei Jahren umgesetzt werden sollen. In diesem Jahr gibt es zumindest schon eine neue Beschilderung. "Nach der Revision sollen verschiedene Farben unsere Gäste besser durchs Haus leiten", sagt Charlotte Gast. Rot in der Sauna, Magenta im Wellnessbereich und Türkis im Thermalbad.