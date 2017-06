Fräsen walzen über die A 10

artikel-ansicht/dg/0/

"Es sieht schon räudig aus." Wenn Andreas Müller, der Leiter der Autobahnmeisterei Erkner, über die Fahrbahn der A 10 fährt, sieht er viele Schadstellen, die der weniger geschulte Blick gar nicht erkennt oder zumindest kaum beachtet.

Kleine, in Zickzack-Linien verlaufende Risse, die manchmal nur wenige Zentimeter lang sind, manchmal auch deutlich länger. Auch der ungeübte Betrachter erkennt freilich die vielen Aufwölbungen und geflickten Stellen in der Fahrbahn. "Sie hat ihre Lebensdauer erreicht", sagt Müller. An manchen Stellen erkennt er größere Schäden - dort wird es mit dem Abfräsen der Fahrbahn nicht getan sein.

Gebaut wurde der Abschnitt 2008. Die Schäden auf der 5,5 Kilometer langen Strecke sind so groß, dass die Reparatur-Maßnahme jetzt durchgezogen wird, obwohl für 2019 ein grundhafter Ausbau vorgesehen ist. Die Reparatur jetzt kostet nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen etwa eine Million Euro.

Begonnen haben die Arbeiten mit dem Absperren der beiden linken Fahrbahnen zwischen der Anschlussstelle Erkner und der Mühlenfließbrücke kurz vor der Abfahrt Rüdersdorf/Schöneiche/Woltersdorf. Der Verkehr rollt jetzt auf zwei Spuren, eine davon ist die Standspur. Sie sind 3 Meter bzw. 2,50 Meter breit - auch deshalb ist Tempo 60 auf der sechs Kilometer langen Strecke vorgeschrieben. Zu den Einschränkungen gehört auch, dass der Parkplatz Kranichsberge gesperrt ist. Vor allem das Verlassen des Parkplatzes und Wieder-Einfädeln wäre viel zu gefährlich.

Auf den abgesperrten Bahnen sind jetzt zwei Fräsen im Einsatz, die schon ein gutes Stück geschafft haben. Die Ungetüme haben ihre eigentlichen Schneidvorrichtungen unsichtbar an der Unterseite. "Das ist eine Walze, wie bei einem Mähdrescher", sagt Marcel Jansch, der eine der beiden Fräsen steuert. Er sitzt reichlich entspannt an einem Steuerpult mit vielen Hebeln und trägt Ohrhörer, um sich vor dem Krach zu schützen. Das Material aus der kaputten Deckschicht - etwa acht Zentimeter stark - landet auf einem Förderband und wird in kleinen Portionen auf einen Lkw-Hänger geworfen, der vor der Fräse herfährt.

Der Konvoi bewegt sich im Schneckentempo, mit einem kurzen Hupton signalisiert Jansch dem Lkw-Fahrer, dass er sein Gefährt nach vorn bewegen soll. Hinter der Fräse fährt ein Mann auf einer Kehrmaschine, der aufsammelt, was übrig bleibt. Etwa einen Meter breit ist der Fahrbahn-Abschnitt, der jeweils abgefräst wird, die beiden Spuren verteilen sich so auf sechs Bahnen. Aus Müllers Sicht ist es ein Vorteil der Asphaltbahnen mit darauf liegender Deckschicht, dass sie sich in einem überschaubaren Zeitrahmen erneuern lässt. Schon am Montag soll der Einbau der neuen Decke beginnen, danach wird die Baustelle verschwenkt - der Verkehr rollt über die neuen Fahrbahnen, die jetzt gesperrt sind. Ende Juni soll alles fertig sein. Im August, so Müller, kommt die Gegenfahrbahn an die Reihe. Dort umfasst der Abschnitt etwa acht Kilometer.