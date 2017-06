Umstrittener Parkplatz wird verkauft

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Stadtentwicklungsausschuss hat sich dafür ausgesprochen, die Parkfläche an der Holzwolle, die noch der Stadt gehört, an die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) zu verkaufen. Wobei das zunächst nicht unumstritten war. Denn die Fläche war nicht das erste Mal Thema im Fachausschuss. Auf dem Areal an der Diehloer Straße wollte vor sechs Jahren ein Lebensmittelhändler einen neuen Einkaufsmarkt errichten, der den zu kleinen am Gartenfließ ersetzten sollte. Dagegen regte sich vor allem Widerstand bei den Anwohnern der Würfelhäuser. Sie fürchteten Lärmbelästigung. Der Stadtentwicklungsausschuss lehnte das Vorhaben nach dem großen Bürgerprotest ab. Vor einem Jahr gab es einen erneuten Vorstoß des Konzerns und darauf eine erneute Abfuhr im Ausschuss.