Abschiednehmen am Saisonende

Manuel Härtel war von Augsburg angereist. Seit zwei Monaten lernt und trainiert der Fußballer beim FC Augsburg: "Dort sind Pfingstferien und ich wollte zum Saisonabschluss unbedingt bei meiner alten Mannschaft sein", begründet der 15-Jährige. Er ist einer von fünf Spielern der B- und C-Junioren, deren Weggang vom 1. FC Frankfurt feststeht. Erfahrungsgemäß werden weitere folgen. "Es gibt in jedem Jahr Sportler, die gesichtet werden und ihre sportliche Entwicklung woanders sehen", erklärt Trainer Mathias König.

So war es auch bei Manuel Härtel. Der Lübbener, der vor drei Jahren zur Frankfurter Sportschule kam, wurde beim Spiel gegen den Chemnitzer FC (2:2) von einem Scout angesprochen. "Ich hatte ein Tor geschossen und eins vorbereitet. Ich habe nicht aufgegeben, das war dem Scout aufgefallen." In Augsburg habe ihm die Organisation der Ausbildung gefallen, "jeder ist für jeden da". Der Neuntklässler will weiter im Sturm spielen. Mathias König bescheinigt ihm "Risikobereitschaft und Robustheit. Und Manuel ist sehr torgefährlich." Der Nachwuchsspieler lobt: "Ich habe hier extrem viel dazugelernt" und gibt zu: "Ich werde einige Freunde sehr vermissen, vor allem Nicolas Engel, der ist für mich wie ein Bruder geworden." Auch Engel zieht vondannen, zu Hansa Rostock - "Er ist sehr schnell mit großem Drang zum Tor" -, genau wie der handlungsschnelle Luiz Skraback (Mönchengladbach) und Adrian Jarosch (Energie Cottbus oder Hannover 96), der sich laut Trainer als kopfballstark und zweikampfstark auszeichnet.

Nach acht Monaten verabschiedet sich auch Elliot Swigert. Er weilte als Austauschschüler in Frankfurt. Der gebürtige Amerikaner aus Oakland nahe San Francisco wollte unbedingt an einer Sportschule seiner Leidenschaft frönen. "Sportschulen gibt es bei uns nicht. Hier ist es supi. Ich bin körperlich richtig stark geworden, habe mich bei Kopfbällen stark verbessert. Und durch Herrn König habe ich gelernt, taktisch zu denken", erzählt der Mittelfeldspieler in fließendem Deutsch. Die ersten Wörter hatte er sich über das Handy beigebracht. Nach drei Monaten fühlte er sich sicher, die deutsche Grammatik findet er allerdings "richtig komisch". Und auch mit der Pünktlichkeit sowie Fleisch und Wurst zum Frühstück hatte er Probleme. Ende Juni fliegt Elliot für zwei Wochen nach Hause, dann kehrt er nach Deutschland zurück, diesmal nach Zwickau, wo er an einer internationalen Schule sein Abitur machen will und hofft, später "bei den Männern in einer Regionalliga-Mannschaft zu spielen".

Mathias König schaut derweil nach vorn. Wie immer versucht der Verein, durch Nachsichtungen die Lücken der Abgänger zu schließen, was nicht immer hundertprozentig möglich sei und Zeit dauere. "Aber es ändert nichts an der Zielstellung, im nächsten Jahr die Spielklasse zu halten."