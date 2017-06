Schüler sammeln Müll und zupfen Unkraut

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Schüler der Klasse 11 b verdienten sich in dieser Woche Geld für die Abi-Kasse, damit im nächsten Jahr nach Erhalt der Reifezeugnisse eine schöne Feier organisieren können. Am Dienstag sammelten sie an der Raßmannsdorfer Straße in Beeskow, vor allem im angrenzenden Feldweg, drei Fuhren Müll ein, die Ralf Müller vom Verein Bumerang abgefahren und ordentlich entsorgt hat. "Darunter waren Flaschen, jede Menge Auto- und Fahrradreifen, elektrische Geräte, Kompost mit Plaste, manchmal Tüten, in denen noch Reste von Blumenerde waren", berichtet Annika Härtel. "Wir haben uns geschämt für die Menschen, die einfach ihren Dreck abladen und kein Gefühl für eine schöne Umwelt haben", sagt die Gymnasiastin, die am Donnerstag mit ihren Mitschülern einen weiteren Arbeitseinsatz hatte.