Frankfurt fühlt sich abgehängt

Zwei Züge verkehren stündlich zwischen Frankfurt, Berlin und Brandenburg. Im Zuge der Neuausschreibung des Regionalbahnnetzes soll der Takt um einen Zug erhöht werden - allerdings nur im Abschnitt zwischen Fürstenwalde und Werder. Das war vor wenigen Tagen aus dem Verkehrsministerium zu vernehmen (MOZ berichtete). Die Verärgerung darüber ist in der Oderstadt groß. Schließlich pendeln täglich Tausende Studenten und Berufstätige von und nach Frankfurt.

"Wenn die Landesregierung bei einer Erhöhung der Taktzahl auf der Linie RE 1 bewusst Städte wie Frankfurt auslässt, wird am tatsächlichen Bedarf vorbei geplant", erklärte unter anderem Claus Junghanns, verkehrspolitischer Sprecher der Frankfurter CDU. Stattdessen müssten die Berlin-fernen Regionen schneller an die Hauptstadt angebunden und damit die Zeit auf dem Arbeitsweg für viele Tausend Pendler verkürzt werden, fordert der Kreisverband der Christdemokraten, und unterstützt eine entsprechendes Anliegen der CDU-Landtagsfraktion. "Um die Züge der Linie RE 1 in den Hauptverkehrszeiten zu entlasten, fordern wir zusätzliche Züge, die zum Beispiel in den Morgenstunden als Expresszüge RE 1x nur mit den Haltepunkten Eisenhüttenstadt, Frankfurt, Fürstenwalde, Berlin-Ostkreuz (wenn eröffnet) nach Berlin fahren. Mit diesen zusätzlichen Verbindungen würden die Fahrzeiten für die Pendler aus den genannten Städten erheblich verkürzt und die bestehenden RE 1-Verbindungen deutlich entlastet", so Junghanns.

René Wilke, Linken-Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der SVV, kommentierte, es sei geradezu absurd, dass Verbesserungen ausgerechnet vor Frankfurt als Oberzentrum halt machen sollen. "Frankfurt muss als Wohn- und Lebensort attraktiv sein. Mit Ausstrahlung bis nach Berlin. Dazu gehört auch, dass Menschen, die woanders arbeiten, aber hier leben wollen, eine infrastrukturelle Anbindung vorfinden, die das möglich macht", meint René Wilke. "Wir brauchen einen schnelleren und verdichteten Takt der Züge, um die Knotenpunkte im Land noch besser zu verbinden und unsere Potenziale heben zu können. Ich fordere hier Nachbesserungen."

Geradezu entsetzt äußert sich Jens-Marcel Ullrich, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Frankfurt. "Das ist wirklich ein Hammer. Die Landesregierung entblößt sich und ihr wahren Absichten damit selbst", meint der Sozial- und Bildungsdezernent. "Die Worte im Zusammenhang mit der Kreisreform waren: Wir wollen die Oberzentren stärken. Tatsächlich werden die Oberzentren Frankfurt und Brandenburg von der Entwicklung abgeschnitten. Das verurteile ich aufs schärfste. Das steht vollkommen konträr zu einer Stärkung der Oberzentren."

Die Grünen kündigten an, das Thema schnellstmöglich auf die Tagesordnung der nächste Stadtverordnetenversammlung setzen zu lassen, um sich geschlossen für eine Taktverdichtung auf der kompletten Linie stark zu machen. Alena Karaschinski, Sprecherin des Grünen-Kreisverbandes, wies in dem Zusammenhang auch auf die polnischen Pendler hin. "Leider verkennt die Landesregierung die Rolle Frankfurts als Um- und Einsteigepunkt vieler Arbeitnehmer gerade auch aus Polen, die im grenznahen Raum wohnen und in Brandenburg und Berlin arbeiten." Wer sich mit dem engeren Zusammenwachsen der deutsch-polnischen Grenzregion schmücke, müsse auch Maßnahmen für die Verbesserung der deutsch-polnischen verkehrlichen Verflechtungen ergreifen "und sich überlegen, ob er diesen grenzüberschreitenden Verkehr auf der Schiene oder auf der Straße haben will", unterstrich Alena Karaschinski. Der Grünen-Landesvorsitzende und Bundestagskandidat Clemens Rostock ergänzte: "Die Wirtschaftspolitik des Landes hat sich auf regionale Wachstumskerne festgelegt, dann kann die Verkehrspolitik des Landes nicht die Wachstumskerne abhängen."