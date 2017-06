Ausschuss ändert Kriterien

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) An wen soll das Begabtenstipendium vergeben werden? Dieser Frage müssen sich die Mitglieder des Wriezener Bildungsausschusses jährlich stellen. Bislang wurde das Stipendium pro Schuljahr an zwei Schüler vergeben - demnächst könnten es auch mehr werden.

"Was ist, wenn wir mal ein besonders begabtes Trio haben, welches die Unterstützung verdient", stellte Peter Küster (FDP) beim jüngsten Bildungsausschuss als Frage in den Raum. "Wieso sollten wir uns dann nur zwischen zwei Schülern entscheiden", regte er in der Diskussion um die Kriterien für das jährlich vergebene Begabtenstipendium an. "Es ist klar, dass wir die Summe nicht durch zehn aufteilen können, aber wir sollten den Zusatz mitaufnehmen, dass es in der Regel nicht ausschließlich zwei Schüler sind, die von dem Begabtenstipendium profitieren", so der Stadtverordnete und Leiter der Wriezener Awo-Kita "Marie Juchacz".

Dem pflichtete auch der Ausschussvorsitzende Reiko Heinschke (CDU) bei. "Ich habe kein Problem damit, wenn wir das etwas auflockern und dann je nach Einsendung entscheiden", so Heinschke.

Kämmerin Angelika Kerstenski hielt diesbezüglich fest, dass die Summe, die für das Begabtenstipendium jährlich zur Verfügung stehe, sich allerdings nicht vermehre, auch wenn mehr Schüler ausgezeichnet werden sollen. "Wir haben einen Gesamtbetrag von 1200 Euro. Dieser wird durch die Summe der Schüler aufgeteilt. Der Gesamtbetrag darf nicht überschritten werden", erklärte die Kämmerin.

Bislang waren in jedem Schuljahr zwei Schüler ausgezeichnet worden, die jeweils für ein Schuljahr 50 Euro im Monat erhielten.

Eine weitere Frage drehte sich um die Wohnstätte. "Wollen wir auch Schüler miteinbeziehen, die aus Wriezen kommen und in anderen Orten die Schule besuchen", fragte Gunnar Schulz (SPD). Als Beispiel nannte der sachkundige Einwohner einen Schüler, der derzeit eine Leistungs- und Begabtenklasse an einem Strausberger Gymnasium besucht, seine Wurzeln aber in Wriezen habe.

"Reden wir diesbezüglich nur über Sportschüler", fragte Reiko Heinschke. "Das könnte Sportschüler betreffen, aber eben auch Schüler einer Leistungs- und Begabtenklasse", bemerkte Gunnar Schulz. "Mir geht es nur darum, dass wir solche Fälle, wenn sie auftreten, ebenso miteinbeziehen", so Schulz weiter.

Auch Karla Stumpe (SPD) stellte noch einmal die Frage, ob für das Stipendium nur Schüler infrage kämen, die aus Wriezen kommen und dort in die Schule gehen oder ob auch Mädchen und Jungen aus dem Umland miteinbezogen werden können, die nicht in der Oderbruchstadt wohnen, aber in Wriezen die Schule besuchen.

"Ich habe mich bislang bei manchen Einreichungen schwer damit getan, eine richtige Begabung zu erkennen", sagte Peter Küster. Aus diesem Grund sprach er sich dafür aus, die Kriterien für die Auswahl etwas aufzuweichen. Zudem riet er aus Zeitgründen davon ab, die Diskussion über die Kriterien noch einmal mit in die Fraktionen zu nehmen. "Ich denke unser Ausschuss ist kompetent genug, darüber zu entscheiden", begründete er seine Meinung.

Für das Regelwerk einigten sich die sechs Ausschussmitglieder letztendlich darauf, regulär zwei Schüler bei ihren Entscheidungen für das Begabtenstipendium miteinzubeziehen. "Gefördert werden in der Regel zwei Schüler, die in Wriezen ihren ständigen Wohnsitz haben und dort auch zur Schule gehen oder in Ausnahmefällen eine Spezialschule beziehungsweise -klasse anderswo besuchen", hielt Reiko Heinschke die Kriterien nocheinmal mündlich fest.

Die Stadt wird die Änderungen nun mit aufnehmen. Das neue Begabtenstipendium gibt es zum neuen Schuljahr.