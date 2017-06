artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Hund und Katz' sind der Deutschen liebste Tiere, die sie sich einiges kosten lassen. Laut Zahlen des Zentralverbands der Zoologischen Fachbetriebe und des Industrieverbands Heimtierbedarf haben die Deutschen 2016 rund 4,6 Milliarden Euro für Fertigfutter und Tierzubehör ausgegeben. Dem gegenüber stehen aber Schätzungen des Deutschen Tierschutzbunds, wonach jedes Jahr zur Ferienzeit rund 70.000 Tiere in Deutschland ausgesetzt werden und in Tierheimen landen. Im Jahreszeitraum sind es wohl hunderttausende Katzen, Hunde und Kleintiere.

In der Bammer Landstraße 33c, wo sich das Rathenower Tierheim befindet, sind 2016 nicht weniger als 147 Katzen, 81 Hunde und circa 55 Kleintiere vom Meerschwein über Degu bis zum Vogel gelandet. Zur Zeit werden rund 30 Hunde und 40 Katzen von den engagierten Mitarbeitern und Pflegestellen betreut, wie Tierheimmitarbeiterin Mandy Beushausen auf Anfrage mitteilt.

Das hiesige Tierheim wird vom Tierschutzverein Rathenow und Umgebung betrieben. Er wurde 1990 gegründet. 1993 erhielt er von der Stadt das Gelände an der Bammer Landstraße und begann nach und nach die benötigten Gebäude zu errichten. Mit mehreren Ämtern und Gemeinden des Landkreises hat der Tierschutzverein Fundtierbetreuungsverträge, so dass aus dem gesamten Havelland Tiere in der Kreisstadt aufgenommen werden. Außerdem engagiert sich der Verein seit Jahren für die Kastration frei lebender Katzen. Mehr als 100 von ihnen werden pro Jahr gefangen, kastriert und in ihre gewohnte Umgebung wieder entlassen.

Eine Besonderheit dieses Tierheims ist die Hundehaltung. Es wird stets versucht, kleine und größere Gruppen zu bilden, die je nach Temperament auch im Freilauf auf dem Gelände unterwegs sein dürfen. Das Rudel gibt den Tieren Sicherheit und hilft, Langeweile zu vermeiden.

Das Rathenower Tierheim veranstaltet am Sonntag, 18. Juni, von 10.00 bis 17.00 Uhr seinen alljährlichen Tag der offenen Tür. Vielleicht sitzen danach wesentlich weniger Tiere "hinter Gittern". Weitere Infos: tierheim-rathenow.jimdo.com.