Radrennen und Oldtimer sorgen für Sperrungen

Berlin (dpa) Die Berliner sind daran gewöhnt, dass für Großveranstaltungen der Stadtverkehr eingeschränkt wird. Fahrradfahrer, Oldtimer-Fans und Demonstranten blockieren am Wochenende viele Straßen.

Radrennen sorgen in Berlin an diesem Wochenende für Störungen im Straßenverkehr.

In Berlin herrscht dieses Wochenende erneut Ausnahmezustand. Das Radrennen Velothon sorgt für zahlreiche Straßensperrungen in der Stadt und in Teilen Brandenburgs. Auf dem Kurfürstendamm ruht der Verkehr nach Polizeiangaben wegen einer Oldtimer-Ausstellung.

Für das Radrennen ist die Straße des 17. Juni bereits seit Freitagmorgen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße gesperrt. Startpunkt des Rennens am Sonntag ist in diesem Jahr der Potsdamer Platz, Endpunkt die Straße des 17. Juni. Die Veranstalter erwarten für die 10. Auflage des Rennens rund 11 000 Teilnehmer und 250 000 Zuschauer.

Die Rennstrecke verläuft durch Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg sowie durch die Brandenburger Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Die befahrenen Straßen werden abgesperrt. Eine Karte der Strecke gibt es auf den Internetseiten der Verkehrsinformationszentrale und der Veranstalter.

Auf dem Kudamm rollen zwischen Olivaer Platz und Joachimsthaler Straße nur noch Oldtimer bei den Classic Days Berlin. Die Nobelmeile ist auf diesem Abschnitt ebenfalls bereits seit Freitag- und bis Montagmorgen gesperrt. Am Sonntag haben wegen der Veranstaltung die Geschäfte geöffnet.

Für weitere Verkehrseinschränkungen sorgen mehrere Demonstrationen. Unter anderem wollen linke Gruppen gegen eine größere Demonstration der rechtsradikalen "Identitären Bewegung" mobil machen. Die Rechten wollen am Samstag vom Gesundbrunnen über die Bernauer Straße zum Hauptbahnhof ziehen. Eine Gegendemonstration ist vom Leopoldplatz in Wedding zur Bernauer Straße geplant, eine weitere vom Molkenmarkt im Mitte zur Invalidenstraße.