Bürgermeisterwahl: Grüne ohne eigenen Kandidaten und Wahlempfehlung

Bis zuletzt hatte Petra Röthke-Habeck, die als Fraktionschefin die Grünen vor drei Jahren in die Koalition mit der Hennigsdorfer SPD gebracht hat, mit der Idee gespielt, selbst am 24. September anzutreten. "Wenn es drei Kandidaten im linken Lager gegeben hätte, hätte das eher der AfD in die Hände spielen können", meint Röthke-Habeck mit Blick auf den ersten Wahlgang. Außerdem wurden die Chancen, um den Sieg mitspielen zu können, als sehr gering eingeschätzt. Röthke-Habeck verzichtete auch deshalb auf eine Kandidatur, damit sich die relativ kleine Ortsgruppe auf den Wahlkampf für die am selben Tag stattfindende Bundestagswahl konzentrieren kann. Was die grüne Nun-doch-nicht-Kandidatin nicht sagt: Eine rot-grüne Konkurrenz im Bürgermeisterwahlkampf hätte auch die Koalition belasten können.

Zwar haben die Grünen festgestellt, dass ihnen der SPD-Bewerber Thomas Günther politisch am nächsten steht. Allerdings sei er nicht bereit gewesen, sich für die von den Grünen für diese Wahl formulierten Ziele einzusetzen. Das bedeutete das Aus für eine aktive Wahlkampfhilfe: "Wir werden keine Flyer für ihn verteilen." Stattdessen ruft die Partei ihre Wähler dazu auf, die Kandidaten auf grüne Ziele hin anzusprechen. Röthke-Habeck wies allerdings ausdrücklich darauf hin, dass dies bei den bislang bekannten Kandidaten nur auf Günther und Ursel Degner (Die Linke) gemünzt sei. Der AfD-Kandidat Dr. Dietmar Bucherberger und der parteilose Frank Martin seien damit nicht gemeint.

Zu besagten grünen Zielen zählen mehr Offenheit und Transparenz in der Stadtverwaltung, ein regelmäßig überprüftes gesundes Essen in Kitas und Schulen sowie die S-Bahn-Verlängerung nach Velten, Ladestationen für Elektro-PKw und mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Dass die Grünen viele dieser Forderungen selbst noch nicht ins Stadtparlament getragen haben, begründete Röthke-Habeck damit, dass diese nicht im Koalitionsvertrag stünden. Die SPD ist da mutiger: Mit dem Bürgerhaushalt hat sie im vorigen Jahr eine grüne Idee aus Zeiten vor der Koalition aufgegriffen, die sie damals strikt ablehnte.