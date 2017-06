Schwieriges Unterfangen: Direktmandat bleibt das Ziel

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Er hat keine Chance, doch will er sie nutzen: Die Linke im Havelland hat am Donnerstagabend während einer Versammlung in Falkensee ihre Mitglieder auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf eingeschworen. Harald Petzold will erneut in den Bundestag einziehen, allerdings müsste das schon direkt erfolgen. Warum? Mit Blick auf seinen Landeslistenplatz sechs ist er wohl ohnehin chancenlos. Selbiges gilt vor dem Hintergrund der Direktwahl, schließlich ist die politische Konkurrenz mit Uwe Feiler (CDU) und Benjamin Grimm (SPD) gleichfalls riesig. Dennoch will er im Wahlkreis Oberhavel-Havelland II auch mit dem Bundesprogramm seiner Partei punkten.