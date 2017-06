Dominanter Neubau in der Bergstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Hinweise von BRAWO-Lesern an die Redaktion gibt es oft. Derzeit häufen sie sich bezüglich der Bergstraße. "Ist das städtebaulich gewollt?", fragte unlängst auch Harald G. und fasste mit der kurzen Fragen zusammen, was manche bedrückt. Der Anblick der Bergstraße verändert sich gravierend. Die Bestandsbauten verschwinden in den Hintergrund, das Marienkrankenhaus dehnt sich zugunsten neuer Bettenstationen weiter aus - aber in die Breite, derweilen der gegenüber entstehende Neubau die Oberhand gewinnt. "Auf den ersten Blick ein Haus", prangt es passend von der großen Werbetafel. Auf dem Gelände der ehemaligen Adler-Brauerei entsteht das Seniorenpflegeheim "Altstadthof". Die AXMA Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH investiert rund 14. Mio. Euro in den Standort, der als Brache vor allem Anwohnern Jahrzehnte ein Dorn im Auge war. Immer neue Visionen für das 3.800 qm große Gelände mit der Brauerei-Ruine wurden nicht Realität. Bis AXMA loslegte, um für das renommierte Pflegeunternehmen CASA REHA Holding die Bergstraße 9 zum "Altstadthof" werden zu lassen. Eine moderne, vierstöckige Seniorenresidenz mit etwa 150 Plätzen, zumeist in Einzelzimmern. Die Ausmaße offenbaren sich nun, wirken wegen des umlaufenden Baugerüstes und der grauen Betonoptik derzeit tatsächlich arg kolossal. Zur geplanten Eröffnung im Spätherbst 2017 soll's ein Schmuckstück sein.