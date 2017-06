Zweitägige Jubiläumsfeier

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits im Vorfeld hatten sich fleißige Helfer versammelt, um Wimpelketten zu basteln, die das gesamte Dorf schmücken werden. Gleich nach Pfingsten wurde mit der Ausschmückung begonnen. "Es waren immer 12 bis 15 Einwohner zum Basteln da", freute sich Ortschef Klaus-Peter Klenke. Die ortsansässige Designerin Marion Behrendt stand dabei mit Rat und Tat zur Seite. Auch Anett Blasche, Inhaberin der ansässigen Gärtnerei, ist schon dabei, Blumen und Gestecke für die Dekoration zusammen zu stellen.

Am 24. Und 25. Juni wird dann zünftig gefeiert. Das Fest auf dem Sportplatz beginnt am kommenden Sonnabend um 15.00 Uhr sehr laut - nämlich mit Kanonenschlägen. Die Reiter der Triple D Ranch werden dabei sein, ebenso die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. "Wir werden viel für die Kinder anbieten", so Klaus-Peter Klenke, "außerdem gibt es Wettbewerbe im Bogenschießen, Kegeln, Luftgewehr schießen und Stiefelweitwurf, die Kinder der Kita "Zwergenland" und die Reetzer Singegruppe kommen mit einem kleinen Programm." Auch die Reetzer Line Dancer werden dabei sein. Aus dem Nachbarort gibt es weitere Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr, die noch fehlende Wimpelketten zur Verfügung stellt, sowie durch den Dorfverein Pro Reetz e.V.. Wer möchte, kann in den Lostopf der Tombola greifen. Die Kinder und natürlich auch alle anderen Gäste können sich auf eine Mitfahrgelegenheit im Feuerwehrauto freuen. Abends stehten Tanz mit DJ Kerze und eine Show der Tanzschule Aladdina auf dem Programm. Neben einem Feuerwerk zum Ausklang des ersten Tages gibt es weitere Überraschungen.

Der Sonntag beginnt um 11.00 Uhr mit einem Oldtimertreffen, Blasmusik mit dem Jugendblasorchester Wiesenburg zum Frühschoppen, Mittag aus der Gulaschkanone, einer Modenschau mit Entwürfen von Marion Behrendt. An beiden Tagen ist natürlich auch für leckeren Kuchen und Kaffee gesorgt, den die Frauen aus dem Dorf selbst backen. Ansonsten sorgt die Gaststätte Hübner aus Medewitzerhütten für das leibliche Wohl.

Ein bisschen aufgeregt ist Klaus-Peter Klenke schon. Aber die Hauptsache ist, dass alles Spaß haben und hoffentlich auch viele Gäste von außerhalb kommen.