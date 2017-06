Piano Konzert im Schlosspark Wiesenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Bereits zum zweiten Mal - nach 2012 - nimmt der Potsdamer Pianist Felix Dubiel Platz am schwimmenden Flügel im Schlosspark, um am kommenden Sonnabend, 24. Juni, ab 20.15 Uhr mit berühmten Musicalausschnitten zu begeistern.

Die Konzertbesucher werden am Ufer des Schlossteiches Platz finden. Eigens für das Konzert wurden dutzende Palettenbänke hergestellt. Der Pianist wird eine breite musikalische Palette berühmter Musicals zu Gehör bringen, darunter Stücke aus "Phantom der Oper", "Aladdin", "Die Schöne und das Biest" oder aus dem Musical "Rocky" und vielen anderen mehr. Bei einigen Stücken wird Felix Dubiel vom Saxophonisten Chris Rheinhardt begleitet.

Die Gäste dürfen das Programm mitgestalten. In einer Art Jukebox können sie aus sechs Songs ihren Favoriten auswählen. Die drei Titel mit den meisten Stimmen werden dann am Ende des Konzertes zu hören sein.

Das Konzert am kommenden Sonnabend, 24. Juni, im Schlosspark Wiesenburg beginnt um 20.15 Uhr. Tickets können im Vorverkauf für 8 Euro, an der Abendkasse für 12 Euro erworben werden. Kartenbestellung per Mail an info@schlosspark-wiesenburg.de oder in den Touristinfos Bad Belzig undDer Vorverkauf läuft bis zum 18. Juni.