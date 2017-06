artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Kanzler der deutschen Einheit, wie Helmut Kohl in die Geschichtesbücher schon zu Lebzeiten eingegangen ist, war in besonderer Weise mit Frankfurt an der Oder verbunden. Insgesamt sieben Mal weilte er während seiner Amtszeit und einmal danach hier. Erstmals im September 1990. Drei Monate später traf er sich hier und in Slubice mit dem Polnischen Premierminister Tadeusz Mazowiecki (gestorben 2013), um über die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen zu sprechen.