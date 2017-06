Herbe Verluste für Naturpark-Imker

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Wenn Hühnern die Grippe, Schweinen die Pest und Rindern der Wahnsinn droht, wird über die Medien laut Alarm geschlagen. Geht es derweil der Biene an die Substanz, bewirkt das kaum mehr als ein mediales Summen. Dabei ist die Biene das drittwichtigste Haustier, allerdings sehen das wohl nur Imker wie Enrico Lange und Jürgen Koch so.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582020/

Sie repräsentieren die Spitze des Imkervereins Rathenow, dessen rund 40 Mitglieder praktisch aus dem gesamten Naturpark Westhavelland stammen. Lange ist der Vorsitzende, Koch sein Stellvertreter. Will man wissen, wie sich die Situation für Bienen nach dem Winter 2016/2017 darstellt, sind die beiden genau die richtigen Ansprechpartner.

Die Lage ist aktuell offenbar bundesweit nicht zum Besten bestellt. "Nach einer guten Überwinterung 2015/2016 in Deutschland mit sehr geringen Verlusten, müssen wir uns nach diesem Winter leider auf ein sehr schlechtes Ergebnis einstellen", prophezeihte Barbara Löwer, Geschäftsführerin des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.) im März. "Uns liegen bereits Meldungen vieler Imkerinnen und Imker vor, die über bis zu 50-prozentige Verluste klagen." Sie verwies seinerzeit auf eine vom Fachzentrum Bienen und Imkerei Mayen gestartete Umfrage, deren Ergebnis Anfang Mai vorlag und die die Befürchtungen letztlich bestätigte.

Eine Sterberate von 10 Prozent gilt unter Imkern als normal. Deutschlandweit lag sie nun bei durchschnittlich 19,9 Prozent. Wo aber Werte von 27,1 Prozent (Berlin), 29,9 Prozent (Sachsen) und 32,6 Prozent (Sachsen-Anhalt) zu beklagen sind, kommt das wohl schon einem Massensterben von Bienenvölkern gleich. In Brandenburg hatten sich 231 Imker an der Umfrage beteiligt. Für die Mark wird im Umfrageergebnis ein Verlust von 16,9 Prozent angegeben. Die Verluste der Mitglieder des Imkervereins Rathenow belaufen sich laut Enrico Lange auf für Brandenburger Verhältnisse überdurchschnittliche 25 Prozent. Er selbst beklagt einen 90-prozentigen Verlust - ein herber Schlag für den Hobbyimker in der Friedrich-Hegel-Straße. Dagegen kam Jürgen Koch mit 15 Prozent weniger Bienenvölker noch relativ gut über den Winter.

Es ist also nicht so, dass es den Bienen in Naturparks besser erginge als anderswo. Denn laut Fachzentrum sei die Hauptursache für die Wintersterblichkeit nach wie vor der Befall der Bienenvölker mit der Varroamilbe. "Zusätzlich werden die Völker durch Nahrungsmangel und Einfluss von chemischen Pflanzenschutzmitteln anfälliger für den Parasiten und von ihm übertragene Bienenkrankheiten".

Auch die Rathenower Imker beobachten Fehlentwicklungen: unter anderem zu viel Mais, Getreide, Raps und Sonnenblumen auf den Feldern. Das sei wenig abwechslungsreich, meinen Lange und Koch. Sogenannte Blühstreifen auf Ackerland würden, wo sie angelegt sind, das Nahrungsangebot nicht nur für Bienen etwas verbessern. Beispielsweise werden Anlage und Pflege von Blühstreifen in Niedersachsen gefördert, was in Brandenburg nicht der Fall ist. Hier bleiben bienenfreundliche Landwirte auf entstehenden Kosten sitzen.

Angemerkt: Der "Tag der deutschen Imkerei" wird in diesem Jahr am 1./2. Juli unter dem Motto "Werden auch Sie zum Bienenfreund" durchgeführt. Alle Imkervereine sind vom Deutschen Imkerbund aufgerufen, sich an dieser bundesweiten Aktion zu beteiligen, um die Bevölkerung für die Bedeutung der Bienen und deren enorme Leistung für den Naturhaushalt zu sensibilisieren und öffentlich in ihren Gemeinden für die Bienenhaltung in Deutschland zu werben. Der Imkerverein Rathenow beteiligt sich mit einem Infotag am Samstag, 1. Juli, im Optikpark.