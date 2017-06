Zehdenicker Wassersportclub verpflichtet Griechen

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (ris) Etwas eingeschränkt ist gegenwärtig das kulinarische Angebot in Zehdenick. Das Restaurant im Kellergewölbe des Havelschlosses ist geschlossen, und auch das Bootshaus ganz in der Nähe mit seinem mediterranen Speisen steht schon seit einigen Wochen nicht mehr zu Verfügung. Doch das soll sich bald ändern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582021/

Nach 22 Jahren haben sich die Wege des Wassersportclubs Zehdenick und des bulgarischen Pächters getrennt. Der Vertrag sei im gegenseitigen Einvernehmen gelöst worden, so Club-Geschäftsführer Aimo Knechtel. Zurzeit deutet nur noch wenig darauf hin, dass das Bootshaus mal ein beliebtes Ausflugslokal war. Die Werbeschilder der "Argo Galera" sind abmontiert worden und lagern im Garten des Anwesens. Lediglich die verblassten Speisekarten im Aushang erinnern an das Lokal.

Die Vereinsgaststätte des Wassersportvereins oberhalb der Schleuse an einer der beiden Kamel-Brücken wurde von den Wassersportlern ursprünglich auch als Bootshaus genutzt und bereits in den 1950er-Jahren zu einer Gaststätte umgebaut. Seit 1995 bot die bulgarische Pächterfamilie in den maritim gestalteten Räumen mediterrane Gerichte. Clou war der Außenbereich mit einem Mittelmeer-Ambiente samt antiken Säulen, Terrakotta und dem schattenspendendem Blattwerk der Weinreben. Sogar Trauben wurden dort geerntet. Bootsfahrer, die sich unter der Kamelbrücke hindurch wagen, können dort gegen ein geringes Liegegeld sogar über Nacht festmachen. Noch heute wird der Hafen vom Wassersportclub betrieben. "Freundliches Personal, solide Küche zu moderaten Preisen", urteilten die Gäste über das Angebot des Bulgaren. Zum 30. April endete die Ära des "Argo Galera".

Seit ein paar Wochen läuft der Umbau. "Seit mehr als 15 Jahren ist doch nichts mehr gemacht worden", so Knechtel. Entsprechend groß sei jetzt der Sanierungs- und Modernisierungsaufwand. Das Bootshaus werde einer Frischzellenkur unterzogen. Der angedachte Termin für die Wiedereröffnung des Restaurants Ende Juni, das Vereinsgaststätte des Wassersportclubs Zehdenick ist, verzögere sich entsprechend. Voraussichtlich Mitte Juli soll das Haus als Restaurant wieder eröffnet werden. Die Neuverpachtung sei im Internet ausgeschrieben worden. Es habe mehrere Interessenten gegeben. "Wir haben uns letztlich für einen Griechen entschieden, weil wir sein Konzept für das beste halten", erläuterte Aimo Knechtel. Damit bleibe sichergestellt, dass es in Zehdenick weiterhin ein Restaurant für Mittelmeer-Spezialitäten geben werde.