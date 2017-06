Sommerferien werden zur Schulsanierung genutzt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Über die Sommerferien finden in zahlreichen brandenburgischen Schulen Sanierungsarbeiten statt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sind in den Gebäuden, wenn erforderlich, das ganze Jahr über Handwerker tätig. "Einzelne Maßnahmen sind in den Sommerferien aber besonders sinnvoll", sagt ein Sprecher der Stadt Potsdam. Dazu zählten beispielsweise die die Trinkwassersanierung an der Sporthalle der Schule im Kirchsteigfeld. Auch in Cottbus werden Schulen in den Ferien saniert, wie eine Sprecherin berichtet. Es gebe aber auch Bauvorhaben, wie an der Theodor-Fontane-Gesamtschule, deren Realisierung in Abstimmung mit der Schulleitung von Anfang an unter Schulbetrieb geplant worden sei.