Ansturm auf Barberini-Ausstellung erwartet

Potsdam (dpa) Zur Eröffnung der neuen Ausstellung über die nordamerikanische Moderne wird am Samstag (10.00 Uhr) im Potsdamer Museum Barberini wieder ein Besucheransturm erwartet.

Die Phillips Collection in Washington D.C. hat 68 Werke entsandt.

Für die Schau «Von Hopper bis Rothko» hat die Phillips Collection in Washington D.C. 68 Werke von 50 Künstlern entsandt. Einige davon werden erstmals in Deutschland ausgestellt. Acht Themenräume zeigen chronologisch die Entwicklung der nordamerikanischen Kunst. Zu sehen sind Landschaften, Porträts und abstrakte Motive vom Ende des 19. Jahrhunderts an.

Das Museum Barberini des Softwaremilliardärs und Kunstmäzens Hasso Plattner war Ende Januar eröffnet worden - mit zwei Ausstellungen zu den französischen Impressionisten und den Klassikern der Moderne. Zu den Schauen kamen insgesamt 320 000 Besucher. An vielen Tagen bildeten sich vor dem Eingang lange Schlangen.