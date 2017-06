Falkenthaler Fußballnacht: Häsen komplettiert Starterfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Der TuS und der SVA werden zwar kommen, allerdings "mit Mixed-Mannschaften", wie Jan Reinsberg, Vorsitzender der Füchse, erklärt. "Zudem wird auch der Häsener SV mitmachen."

Einladungen wurden mehrere verschickt, doch der Club handelte sich auch einige Absagen ein. "Für die nächsten Jahre werden wir daraus Konsequenzen ziehen", sagt Reinsberg. Er wisse selbst, dass Häsen in der Auflistung der Vereine nicht ganz passe, "doch wir sind richtig froh, dass der HSV mit seinem Team kommt und an der Fußballnacht teilnimmt".

Anpfiff für das Turnier ist am 22. Juli. Damit weichen die Organisatoren etwas von ihrem Weg ab. Denn eigentlich steigt das Turnier traditionell am letzten Wochenende im Juli. Um jedoch genügend Zuschauer anzulocken und nicht mit weiteren, größeren Veranstaltungen wie dem Helene-Beach-Festival in Frankfurt (Oder) konkurrieren zu müssen, wurde die Fußball-Nacht vorverlegt. Denn das Musik-Event, an dem auch immer wieder viele Sportler aus dem Landkreis Oberhavel teilnehmen, steigt am Wochenende 29./30. Juli.

Im Jahr 2015 hatten die Falkenthaler ihr Turnier absagen müssen. Nachbarn hatten Beschwerden wegen Lärmbelästigung eingereicht und das zwischenzeitliche Aus der Veranstaltung durchgesetzt. Ein Jahr später jedoch folgte die Rückkehr in den Wettkampfkalender, wenn auch in einem etwas kleineren Rahmen als in den Jahren zuvor. Fast tausend Zuschauer waren trotzdem vor Ort und feierten einen Sieg des gastgebenden FC Falkenthaler Füchse. Auf den weiteren Plätzen folgten der Häsener SV, der Löwenberger SV und die Fortuna aus Grüneberg.

Auch das Rahmenprogramm blieb 2016 überschaubar. In diesem Jahr soll jedoch wieder an die glorreichen Zeiten der Fußballnacht angeknüpft werden. Das Feuerwerk werde bombastischer als zuletzt, verspricht Füchse-Chef Jan Reinsberg. Außerdem werde reichlich Unterhaltung geboten. Eine Live-Band wird ebenso auftreten wie das Dj-Duo "Herr Zick und Herr Zack".

Der Höhepunkt des Abends wird aber ein anderer sein. "Mallorca Jens ist unser Headliner", erzählt Reinsberg. "Er wird wohl gerade die Stimmung bei unseren Gästen im mittleren Alter anheizen."

"Malle Jens" heißt eigentlich Jens Büchner. Er ist ein Schlagersänger, der vor allem durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" und durch das RTL-Dschungelcamp deutschlandweit große Bekanntheit erlangte.