Für Luthers Baum gibt's kein Geld

Löwenberg (veb) Eine Linde oder Eiche mit Hinweistafel zu Ehren Martin Luthers auf öffentlichem Gelände, das schlägt der Kirchensprengel Löwenberger Land vor und hat sich an den Ortsbeirat mit der Bitte um eine finanzielle Unterstützung und einen Standortvorschlag gewandt. Doch beides wurde von den Kommunalpolitikern prompt abgelehnt. Die Geldzuwendung passe nicht in die Vorgaben, nach denen die Vereine oder Projekte im Ortsteil unterstützt würden, hieß es. Probleme bereitete den Kommunalpolitikern insbesondere die Standortsuche. Wer kümmert sich um die Pflege des Baumes? Was ist mit der Hinweistafel, wenn sie später gereinigt oder erneuert werden muss? Das waren nur zwei Fragen, auf die Beiratsmitglieder keine Antworten hatten.