Neue Ausstellung im Museum Barberini angelaufen

Potsdam (dpa) Die neue Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini mit Werken der nordamerikanischen Moderne hat einen verhaltenen Auftakt erlebt. Anders als bei der Eröffnungsschau mit französischen Impressionisten bildete sich keine lange Schlange vor dem Eingang, für spontane Besucher waren noch genügend Tickets an der Tageskasse erhältlich. "Unsere drei Führungen sind allerdings ausgebucht", sagte Mitarbeiterin Yvonne Benesch.

Besucher im Kunstmuseum Barberini in Potsdam (Brandenburg) an der Kasse. © dpa

Bis Anfang Oktober zeigt das Museum des Softwaremilliardärs und Kunstmäzens Hasso Plattner die Schau "Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne". Die 68 Werke von 50 Künstlern wurden von der Phillips Collection in Washington entsandt, einige davon waren noch nie in Deutschland zu sehen.

Das Museum Barberini war Ende Januar in Potsdams Historischer Mitte eröffnet worden. Zu den Eröffnungsausstellungen mit französischen Impressionisten und Klassikern der Moderne kamen mehr als 320 000 Besucher.