Nach Kohl-Tod: DFB-Team will mit Trauerflor auflaufen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582048/

Der Weltverband FIFA gestattete einen entsprechenden Antrag des Deutschen Fußball-Bundes. Der Weltmeister startet am Montag in Sotschi in das Turnier. Der frühere Bundeskanzler Kohl (CDU) war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.