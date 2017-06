artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Trotz zwischenzeitlich massiver Schwierigkeiten bei der Abfertigung will die Fluggesellschaft Air Berlin nach eigenem Bekunden am Flughafen Berlin-Tegel am aktuellen Dienstleister festhalten. "Wir machen mit der Aeroground weiter", sagte ein Unternehmenssprecher am Samstag auf Anfrage.