Vielseitigkeitsreiterin Hoy vor fünftem Meistertitel

Vielseitigkeitsreiterin Bettina Hoy bei der Geländeprüfung in Luhmühlen. © Philipp Schulze/dpa

Die 54-Jährige aus Rheine verteidigte in Luhmühlen mit einem fehlerfreien Geländeritt auf Seigneur Medicott ihre Führung, die sie nach der Dressur übernommen hatte. Die ehemalige Team-Weltmeisterin geht mit 26,30 Strafpunkten in das abschließende Springen am Sonntag.

Auf den Plätzen zwei und drei rangiert Ingrid Klimke. Die zweimalige Team-Olympiasiegerin aus Münster blieb auf dem 3790 Meter langen Kurs mit 23 Hindernissen auf Weisse Düne (32,70 Strafpunkte) ebenfalls ohne Fehler. Auf Hale Bob (33,30) erreichte die 49-Jährige mit zwei Strafpunkten das Ziel. Vierter ist der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb mit Star Connection. Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee ist auf Opgun Louvo weiter auf Rang sechs.