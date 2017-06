Die von Stechow wieder in Stechow

artikel-ansicht/dg/0/

Stechow (MOZ) Was war denn nun zuerst da? Das Dorf Stechow oder die Adelsfamilie von Stechow? Wer gab wem den Namen? Die endgültige Antwort steht noch aus. Sicher ist, dass 1375 ein Henning von Stechow im Besitz des ganzen Ortes Stechow war. Denn so steht es im berühmten Landbuch von Kaiser Karl IV. aus dem Jahr 1375, das die brandenburgischen Besitzungen des Monarchen minutiös auflistet. Etliche Orte verdanken dem Landbuch seine Ersterwähnung, so auch Stechow.

Im 2017 erschienenen Sachbuch "Das Havelland um Rathenow und Premnitz" (Böhlau-Verlag) legt man sich fest: "Das Dorf war namengebend für die bekannte havelländische Adelsfamilie von Stechow, die hier sicherlich ihren Stammsitz hatte. 1317 wird ein Ritter Erhard von Stechow urkundlich erwähnt, wodurch das Dorf seine indirekte schriftliche Ersterwähnung erfährt." Das liegt nun 700 Jahre zurück, was 2017 in Stechow groß gefeiert wird.

Widersprüchlich ist aber in dem Zusammenhang die Information im Buch, wonach der slawische Ortsname eine "Siedlung eines Mannes namens Sdech" bezeichne. Demnach müsste ein Sdech (oder Stechow?) namensgebend gewesen sein, und das bereits in slawischer Zeit.

Die Gegend am Ufer des idyllischen Sees muss schon sehr lange vor den Slawen, die erst seit dem 6./7. Jahrhundert das Havelland bewohnten, ein beliebter Siedlungsbereich gewesen sein. "Vor allem westlich des Dorfes liegt am Südrand des Ferchesarer Sees im Bereich der Dransesiedlung ein mehrperiodiger Siedlungsplatz. Hier wurde charakteristische Keramik aus der Bronzezeit, Eisenzeit, Kaiserzeit und dem slawischen Mittelalter gesammelt. Südwestlich anschließend wurden Gefäßreste des slawischen und frühdeutschen Mittelalters freigelegt. Umfangreiche slawische Funde, eine Kulturschicht und einige Siedlungsbefunde konnten 1992 bei Trassenbauarbeiten geborgen und dokumentiert werden. Als Einzelfund stammt von dieser Fundstelle eine bronzezeitliche Dolchklinge."

In der Bodendenkmalliste des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege werden zwölf Bodendenkmale für Stechow aufgeführt, davon fünf mit dem Vermerk "Siedlung slawisches Mittelalter". Indes heißt es weiter in dem Havelland-Buch: "Im Dorf selbst fanden sich trotz des slawischen Namens keine slawischen, sondern nur hochmittelalterliche Reste."

Am heute bekannten Standort macht das wohl aus Stechow eine deutsche Gründung. Doch war der Besitz der von Stechow weit umfangreicher. Zum Hof soll auch der Acker des wüstgefallenen Ortes Lietzen (südwestlich von Stechow) gehört haben, wie in dem Buch weiter ausgeführt wird. "Die Feldmark des ebenfalls wüst gefallenen Ortes Dranse (nordwestlich des Dorfes Stechow) gehörte nach Auskunft des Landbuchs auch den von Stechow und wurde zeitweilig verpachtet. Zu den Besitzungen der Familie von Stechow im Ort Stechow selbst zählte spätestens seit dem frühen 15. Jahrhundert das Schulzengut mit sieben Hufen."

Dank Geschichtsschreiber Engelbert Wusterwitz (um 1385-1433) haben wir heute sogar die Kunde von einem havelländischen Helden aus dem frühen 15. Jahrhundert. In einem zwischen Raubrittern aus dem Magdeburgischen und westhavelländischen Verteidigern ausgefochtenen Gefecht hatte Heinrich von Stechow sein Leben gelassen. 1402 soll sich das im Wernitzwald (zwischen Bamme/Gräningen und Seelensdorf gelegen) zugetragen haben. Die Entwicklung im Dorf setzte sich auch ohne diesen Heinrich fort.

"Die von Stechow bewirtschafteten bereits 1450 in Eigenwirtschaft neun Hufen", wie in dem Havellandbuch von 2017 erklärt wird. Hufen sind übrigens ein altes Flächenmaß. Die Größe einer Hufe war von der Bodenqualität abhängig. Eine Hufe sollte so groß bemessen sein, dass diese Fläche von einer Familie (des Hüfners) bewirtschaftet werden konnte und diese auch ausreichte, um dessen Familie mit den Felderträgen zu ernähren. Wo es schwere, sprich nährstoffreichere Böden gab, waren Hufen kleiner als dort, wo die Böden eher karg waren. In Brandenburg soll die Hufe im Durchschnitt 30 Morgen betragen haben, wobei ein Hektar in etwa 4 Morgen entspricht. Das sind rund 7,5 Hektar pro Hufe. Ihre Anbaufläche vergrößerten die von Stechows im Laufe der Zeit noch weiter: "Die Zahl der von Stechowschen Hufen vermehrte sich bis zum 16. Jahrhundert auf elf. 1621 kamen durch den Auskauf von zwei Bauernhöfen noch weitere sechs Hufen hinzu. Im Jahr 1801 wurde die Zahl der Rittergutshufen in Stechow mit 23 angegeben."

Da gab es aber die von Stechow in Stechow schon gar nicht mehr. Denn 1725 hatte Kaspar Heinrich von Stechow, ein Offizier, das Gut verkauft. Er wurde auf Geheiß des preußischen Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. im Rheinland stationiert. Das war wohl einher gegangen mit einer Beförderung zum Oberstleutnant.

Spätere Herren des Guts waren für lange Zeit die von Bredow, die dadurch am ehesten mit Stechow in Verbindung gebracht werden. Inzwischen sind aber echte von Stechow wieder im Ort. Der in Berlin wohnhafte Friedrich-Leopold von Stechow, Bruder des Nennhausener Schlossherren Alexander von Stechow, hat das Pfarrhaus samt dazugehörigem Garten erworben. Es ist nun sozusagen ein Wochenendhaus von Friedrich-Leopold von Stechow und seiner Ehefrau Marie-Agnes. Am kommenden Freitag, 23. Juni, ist dort ab 18.00 Uhr ein öffentlicher Grillabend, an dem es neben Deftigem auch Musik gibt. Das ist die Gelegenheit, im 21. Jahrhundert echte von Stechow in Stechow kennenzulernen. Der Grillabend soll auf die 700-Jahr-Feier einstimmen, die am Samstag ab 14.00 Uhr mit einem Scheunenfest gefeiert wird.