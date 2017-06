Woidke würdigt Arbeit des Menschenrechtszentrums Cottbus

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Zum 64. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR am 17. Juni 1953 hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Arbeit des Menschenrechtszentrums Cottbus zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte gewürdigt. "Das ehemalige Zuchthaus hat sich zu einem überregional bekannten Ort des Gedenkens an die Opfer der politischen Verfolgung in der DDR und der politischen Bildung entwickelt", sagte Woidke. Das Menschenrechtszentrum feierte am Samstag auch sein zehnjähriges Bestehen.