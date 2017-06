Alexander Zverev verpasst Tennis-Finale in s-Hertogenbosch

artikel-ansicht/dg/0/

Nach 1:24 Stunden war das Aus des an Nummer zwei gesetzten Alexander Zverev beim mit 589 000 Euro dotierten Rasen-Turnier besiegelt. Der Weltranglisten-Zehnte hatte in diesem Jahr bereits die Titel in Montpellier, München und Rom gewonnen. In Stuttgart scheiterte am Samstag auch sein Bruder Mischa Zverev nach drei Sätzen im Halbfinale an Feliciano Lopez aus Spanien.