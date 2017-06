Raffinierte Tricks

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) "Nauen auf Rollen" heißt es in Kürze wieder im stadteigenen Skate- und BMX-Park. Am Samstag, 24. Juni, ab 12 Uhr laden die Stadt Nauen und die Johanniter-Jugend der Johanniter-Unfall-Hilfe zu diesem rasanten Jugendevent ein. Highlight in diesem Jahr ist die 24. Kreisolympiade junger Sportler in der Sportart BMX. Die Olympiade wird vom Kreissportbund Havelland veranstaltet.

Besucher können miterleben, wie sich Jugendliche im BMX- oder Skateboard Contest messen, dabei waghalsige Sprünge und Tricks riskieren oder Graffiti sprühen. Wem das nicht genug ist, für den gibt es zudem einen BMX- und Skate-Workshop oder gar einen Kletterturm. Der Rap-Musiker Beluxe rundet das sportliche Programm ab, das von BMX-Crack Daniel Jahnke vom Verein "Friss Dreck" aus Dallgow moderiert wird.

Die öffentliche und temporeiche Veranstaltung "Nauen auf Rollen" unter dem diesjährigen Motto "Never enough Skate" findet von 12 bis 19 Uhr auf dem Skate- und BMX-Park in der Robert-Bosch-Straße 6 in 14641 Nauen statt, an der auch Bürgermeister Fleischmann (SPD) teilnehmen wird.

Die BMX-Kreisolympiade startet um 12:30 Uhr und jeder, ob alt oder jung, kann diesen spannenden Contest live mitverfolgen. Die regionale Skaterszene wird sich in einem eigenen Contest messen und den Besuchern spektakuläre Tricks und Kniffe präsentieren. Für 18 Uhr ist die Siegerehrung geplant. Dazwischen, um 14.30 Uhr, wird es moderierte Couchgespräche mit Vertretern der Stadt Nauen, der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Kreissportbund und dem Landkreis Havelland geben. Die Besucher können sich auf Musik, Essen und Trinken und jede Menge rollender Highlights freuen, die bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr die Besucher ins Staunen versetzte.

Anne Gillwald-Leppin, Koordinatorin der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Nauen sagt: "Nauen auf Rollen soll vor allem Kinder und Jugendliche - Mädchen und Jungen - zwischen 10 und 21 Jahren ansprechen, die am Skate- und BMX-Sport interessiert sind. Der Skate- und BMX-Park wurde einst von Jugendlichen für Jugendliche entwickelt. "Nauen auf Rollen" bringt die Menschen zusammen - das Konzept funktioniert", bestätigte sie.