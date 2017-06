artikel-ansicht/dg/0/

Gut drei Wochen nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open in Paris gewann Kerber an der Seite von Ex-Profi Thomas Muster einen Tennis-Showkampf gegen Michael Stich und Barbara Schett 7:6 (8:6), 3:6, 12:10. In der kommenden Woche wird es für Kerber beim WTA-Turnier in Birmingham dann wieder ernst. In der ersten Runde trifft sie beim Vorbereitungsturnier für Wimbledon auf die Tschechin Lucie Safarova.