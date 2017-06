artikel-ansicht/dg/0/

Kigali (dpa) Ruandas amtierender Präsident Paul Kagame ist von seiner Partei erneut zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl aufgestellt worden. Er wurde am Samstag von rund 1000 Parteimitgliedern der Patriotischen Front Ruandas (RPF) auf dem live im Fernsehen übertragenen Parteitag in der Hauptstadt Kigali gewählt; einen Gegenkandidaten gab es nicht. Der 59-jährige Staatschef wird sich am 4. August voraussichtlich nur fünf relativ chancenlosen Herausforderern stellen müssen. Die meisten Parteien in Ruanda haben erklärt, sie würden seine Wiederwahl unterstützen, anstatt einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken.