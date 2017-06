Neuseeland geht im America's Cup in Führung

artikel-ansicht/dg/0/

Damit unterstrichen die zweimaligen Cup-Sieger ihre gute Form aus der Herausforderer-Runde. Nach der traumatischen Niederlage bei der 34. Cup-Auflage im Jahr 2013, bei der die Kiwis schon 8:1 geführt hatten und den Amerikanern noch 8:9 unterlagen, punktete das neuseeländische Team am Samstag vor allem mit überlegener Bootsgeschwindigkeit.

Das Duell der Cup-Giganten wird am Sonntag mit den Rennen 3 und 4 fortgesetzt. Die Kiwis führen nach dem ersten Finaltag mit 1:0, da sie in Folge des Sieges der Verteidiger in der Herausforderer-Qualifikation mit einem Minuspunkt in das Finale gestartet waren. Dazu hatte der erst 26 Jahre alte Steuermann Peter Burling gesagt: «Im America's Cup ist nicht der erste Minuspunkt entscheidend, sondern wer den letzten Punkt gewinnt.» Den 35. America's Cup gewinnt das Team, das zuerst sieben Siegpunkte erreicht.