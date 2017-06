artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Es sollte ein Zeichen gegen Raser zum Tag der Verkehrssicherheit sein: eine ganzseitige Anzeige mit neun leeren Todesanzeigen in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (F.A.Z.) vom Samstag - symbolisch für die statistisch täglich neun Verkehrstoten. Doch die Initiative "Runter vom Gas" von Bundesverkehrsministerium und Deutschem Verkehrssicherheitsrat stoppte die Anzeige aus Pietätsgründen nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Samstag bestätigte: "Wir haben die geplante Anzeige kurzfristig gestoppt, sie wäre am Tag nach Helmut Kohls Tod unpassend gewesen."