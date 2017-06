Grünen-Parteitag will Wahlprogramm verabschieden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zum Abschluss ihres Parteitags in Berlin wollen die Grünen am Sonntag ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschieden. Am Samstag hatten sie bereits die Ehe für Schwule und Lesben zur Bedingung für eine Koalition im Bund gemacht. "Mit uns wird es keinen Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle geben", heißt es nun im Wahlprogramm.