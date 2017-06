artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die 18-jährige Celina Sophie Schönherr ist Brandenburgs 17. Havelkönigin. Im Rahmen des 54. Havelfestes wurde am Samstagabend verkündet, was das Ergebnis von sechs zuvor stattgefundenen Abstimmungsrunden war. So hatte eine Jury mitentscheiden können und das Publikum bei der Erstvorstellung der fünf Kandidatinnen auf dem Domstiftsgut Mötzow. Drei Durchgänge hatte Sophie für sich entscheiden können und somit die Thronfolge. "Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen", freute sie sich nach der Krönung. Da sie erst 18 Jahre zählt und nun die 17. Havelkönigin ist, ist sie tatsächlich mit der "Monarchie" aufgewachsen...