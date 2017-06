Rathenower Schwedentage: Geschichte wird lebendig

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Noch ist der Große Kurfürst im Anmarsch. Völlig unentdeckt von den Schweden absolvieren er und seine Truppen insgesamt mehr als 300 Kilometer vom unterfränkischen Schweinfurt über Magdeburg, ehe man Böhne am Westufer der Havel erreicht. In der Nacht zum 25. Juni (nach heute gültigem Gregorianischen Kalender) gelingt der Überraschungscoup, ein militärischer Husarenstreich.

Die brandenburgischen Truppen überqueren weiterhin unentdeckt die Havel, stürmen in die von Schweden besetzte Stadt Rathenow und befreien sie von den Besatzern. Das jährt sich nun zum 342. Mal. Was damals geschah, veranschaulichen die Rathenower Schwedentage, ein Spektakel mit viel Gebrüll und Qualm. Denn die Befreiung wird durch zahlreiche Darsteller nachgespielt. Der Eintritt ist frei!

Erstmals wird das Ganze in Regie der Rathenower Schützengilde von 1830 e.V. gezeigt. "Tauchen Sie ein in die Geschichte, Hören Sie die Kanonen und Musketen, riechen Sie den Pulverdampf - aber Vorsicht: Es wird laut!", wie es auf https://rathenower-schwedentage.jimdo.com heißt. Das ist die Website der Organisatoren.

Los geht es am Samstag, 24. Juni, am Kirchberghang. Von 11.00 bis 20.00 Uhr ist dort historisches Markttreiben mit allerlei Händlern, altem Handwerk, Speis und Trank sowie Heerlager. Zur offiziellen Eröffnung der Schwedentage gibt es einen Kanonenschlag.

Um 14.00 Uhr heißt es: "Die Schweden kommen! Sie besetzen die Stadt. Anschließend ziehen sie plündernd über den Markt."

Um 16.00 Uhr wird zum Gegenschlag ausgeholt, es folgt die Schlacht: "Kurfürstliche Truppen schlagen die Schweden und befreien die Stadt".

Das Ganze wiederholt sich am 25. Juni zu gleichen Zeiten. Wobei das Fest am Sonntag um 18.00 Uhr endet. Vor, zwischen und nach den Darstellungen bekommt das Publikum auch allerhand zu sehen und zu hören auf dem Markt. Das Duo Thalamus gastiert an beiden Tagen mit Zauberklang, Feentanz und Stelzen. KaMelle lädt darüber hinaus zu Märchen ins Kinderzelt ein. Musik gibt es natürlich auch. Und es wird mit Musketen exerziert. Für Interessierte werden zeitgenössische Waffen zur Schau gestellt. Zu den Hauptdarstellern während der Schwedentage gehören sogar echte Schweden. Mitglieder vom historischen Militärverein "Gustav II. Adolfs Fussfähnlein" aus Göteborg haben sich für Samstag angekündigt. Die Schützengilden aus Friesack, Nauen, Wittstock und Fehrbellin beteiligen sich auch.

Bei letzterem Ort mündete der Überraschungsangriff von Rathenow in einer Feldschlacht. Die Besatzer der Stadt waren nach Norden geflohen, das in Havelberg und in Brandenburg an der Havel stationierte Gros der Schweden marschierte nun ebenso dorthin. Die Brandenburger konnten das schwedische Heer besiegen. Zur herausragenden Gestalt dort wurde Friedrich II. von Hessen-Homburg (alias Prinz von Homburg).

Auf Wikipedia heißt es über diesen Offizier, dem Heinrich von Kleist 1810 ein Drama widmete: "Als Kommandeur der brandenburgischen Kavallerie griff er am 28. Juni 1675 während des Schwedeneinfalls in der Schlacht von Fehrbellin ohne Befehl die schwedische Armee an. Dabei fügte er ihr schwere Verluste zu, was wesentlich zur Entscheidung der Schlacht, aber auch zu Missstimmungen mit dem Großen Kurfürsten beitrug."

Die Schlacht von Fehrbellin fand drei Tage nach der Befreiung Rathenows statt. In Erinnerung an die Ereignisse des Jahres 1675 entstand das Kurfürstendenkmal, laut Angaben auf www.rathenow.de das bedeutendste barocke Sandsteindenkmal Norddeutschlands: "Es wurde in den Jahren 1736 bis 1738 vom Bildhauer Johann Georg Glume nach einem Modell von Bartholomé Damart zur Erinnerung an die erfolgreiche Schlacht des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg gegen die Schweden erbaut. Es zeigt den Großen Kurfürsten in der Tracht eines römischen Imperators auf einem Postament, an dem Allegorien und Schlachtenreliefs angebracht sind."

Indes ist das sogenannte Schwedenhaus in Böhne, in dem der Große Kurfürst die Stunden vor der Befreiung Rathenows verbrachte, "der letzte authentische Ort in der Region im Zusammenhang mit dem Sieg Brandenburgs über die Schweden." Die Gesamtimmobilie steht seitens der Kommune zum Verkauf. "Das Grundstück ist mit einem ehemaligen Gutshaus (teilweise Fachwerk) bebaut und steht unter Denkmalschutz. Es besteht erheblicher Sanierungsbedarf."

Womöglich findet sich während der Rathenower Schwedentage 2017 ein Liebhaber, der das bestens im Böhner Winkel gelegene Haus samt Grundstück erwirbt, saniert und entwickelt.

Eine Galerie mit Impressionen von den Schwedentagen des Vorjahrs finden sie auf http://www.moz.de/galerie/uebersicht/g3/490587/ im Internet.