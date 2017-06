Stechow feiert indirekte Ersterwähnung von 1317

artikel-ansicht/dg/0/

Stechow (MOZ) So wie in Ribbeck und Bredow besteht auch in Stechow ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ortsname und einem alten Adelsgeschlecht. In den havelländischen Geschichtsannalen taucht 1317 ein Erhard von Stechow auf. Obgleich das Dorf erst 1375 erstmals urkundlich Erwähnung fand, ist diese indirekte Erwähnung von 1317 dem Dorf nun eine 700-Jahr-Feier wert. Dass es aber nicht erst ab dem 14., sondern schon im 12. Jahrhundert existiert haben könnte, dafür spricht die Dorfkirche, deren Ursprünge in dieser Zeit vermutet werden, wie es auf www.dorfkirche-stechow-havelland.de heißt. In ihr findet am kommenden Freitag um 20.00 Uhr ein Konzert des Gemischten Chores Salto Tonale aus Brädikow statt. Er rundet das Vorprogramm zum Fest ab. Schon ab 18.00 Uhr wird in den Garten des Pfarrhauses, das dem Ehepaar Marie-Agnes und Friedrich-Leopold von Stechow als Wochenendhaus dient, zum Grillabend eingeladen. Dort treten Jagdhornbläser auf, die am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr auch das eigentliche Fest eröffnen, das in und an der Feldscheune gefeiert wird.