Eisenmänner sind in ihrem Element

Wandlitz (MOZ) Für die Barnimer Triathleten ist der Terminkalender derzeit gut gefüllt. An diesem Sonntag startet der Liepnitzsee-Triathlon, schon am kommenden Wochenende geht es dann mit dem Werbellinsee-Triathlon weiter.

300 Einzelstarter werden am Sonntag im Waldbad Liepnitzsee an den Start gehen. "Die Startplätze waren wieder ganz schnell ausgebucht", freut sich Robert Engelhardt, der die Veranstaltung in diesem Jahr als Hauptsponsor übernommen hat und auch selber an den Start gehen wird.

Die Startunterlagen werden ab 8 Uhr ausgegeben, die Einweisungen für den Wettkampf erfolgen gut eine Viertelstunde vor den jeweiligen Starts.

Als erstes gehen die Teilnehmer am Breitensport-Triathlon an den Start, der um 9.30 Uhr erfolgt. Sie müssen 200 Meter schwimmen, 10 km radfahren und 2,5 Kilometer laufen. Hier können Kinder ab zwölf Jahre an den Start gehen.

Um 10.45 Uhr wird der Sprint-Triathlon gestartet. Hier gilt es, 750 zu schwimmen, 20 Kilometer mit dem Rad zurück zu legen und fünf Kilometer zu laufen. Geeignet ist die Distanz für Teilnehmer ab 16 Jahren.

Start für die Olympische Distanz ist um 12.15 Uhr (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 8 km Laufen). Auch Staffeln können wieder starten, sie gehen gleichzeitig mit den Einzelstartern ihrer Distanz auf die Strecken.