Junges Team bietet Favoriten stark Paroli

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582114/

Gleich zum Auftakt gab es das titelentscheidende Match Potsdam gegen Brandenburg. Im Hinspiel hatten die Landeshauptstädter klar die Nase vor, doch diesmal zeigte der Herausforderer eine starke Leistung. Im dritten Viertel stand es 6:6. Dann ließen die Potsdamer sichere Chancen sträflich ungenutzt - die Brandenburger zogen auf 8:6 davon und gaben die Führung bis zum Schluss nicht mehr her (9:8).

Nun mussten beide Teams in den Partien gegen die Oderstädter auf Torejagd gehen, um Landesmeister zu werden. Doch diese Rechnung ging nicht auf. Gegen den amtierenden Landesmeister aus Potsdam lieferte das SSV-Team bis zur Hälfte der 20 Spielminuten ein Match auf Augenhöhe! Schwedt führte teilweise sogar (3:2, 4:3). Ganz besonders zeichnete sich Keeper Robert Hückstädt aus. Sensationell, was seine "Spinnenarme" für Bälle wegkaschten und den Potsdamern den Nerv raubten. Er wurde am Ende des Spieltages verdient vom brandenburgischen Wasserballwart als "Spieler des Tages" geehrt.

Die Schwedter bauten saubere Angriffsformationen auf und warfen auch beherzt aufs Tor. Mit 5:10 ging das Match dennoch verloren - wenn man aber die Ergebnisse aus der Vorrunde und der vergangenen Saison nachliest, dann standen da schon mal 20 Gegentore bei zwei, drei eigenen Treffern im Protokoll. Die SSV-Tore erzielten die Gayk-Brüder Philipp (1) und Niclas (2) sowie Karl Kuchenbäcker und Nico Steinke.

Die Havelstädter brauchten nun 17 Tore Differenz zum Gastgeber, um noch an Potsdam vorbeizuziehen. Auch das war sonst durchaus realisierbar. Doch an diesem Tag eben nicht! Die PCK-Wasserballer gewannen durch Xaver Kahl drei von vier Anschwimmen und knüpften auch spielerisch an die starke Leistung vom Match zuvor an. Dies war Voraussetzung für die erneut knappe, abwechselnde Torfolge bis zum 4:5. Auch wenn in der Folgezeit der Erfolgsfaden riss, so tat dies aber der Spielfaden nicht. Einige Male wurde die Torlatte getroffen oder der Ball ging nach einer großartigen Torwartparade unglücklich an den Hinterkopf des Keepers und von dort aus ins Netz. Die große Sensation gelang somit nicht, aber mit 7:12 mit Abstand das beste Resultat gegen die Havelstädter.

Ins SSV-Torprotokoll trugen sich neben den Gayk-Brüdern (3/beide mit sehr starker Centerleistung), noch Nico Steinke (2), Fabian Opitz und Marvin Nass (je 1) ein. Mit prima Anteilen am guten Auftritt waren zudem Benedikt Fischer, Rene Nöldner und Hannes Opitz mit dabei.

Am Wochenende 1./2. Juli geht es für eine kleine Schwedter U-13-Auswahl nach Hamburg zum Kiwi-Cup, eine Woche später treten die Masters in Spielberg an, um den Landesmeister zu ermitteln. Eine weitere Woche danach kämpfen dann die U-15-Spieler in der neuen Potsdamer Schwimmhalle um ihren Landestitel und schlussendlich rundet im August als Jahreshöhepunkt die traditionelle Fahrt (zum zehnten Mal!) ins holländische Ter Apel zum weltgrößten Wasserballturnier mit ungefähr 150 Teams aus Europa die Sommer-Aktivitäten der Oderstadt-Wasserballer ab.