Startklar für Nummer 13

Eberswalde (MOZ) Wenn der Zoo am Abend nochmal einen großen Besucheransturm erlebt, ist klar: die Gäste wollen sich ihr Trikot für die Tigerradtour abholen. Die nämlich führt die Fahrer am kommenden Sonnabend wieder über zwei Distanzen und trotzdem gemeinsam ins Ziel.

Daumen hoch für die 13. Tigerradtour: Torsten Ritter (51, links) aus Eberswalde und Uwe Lehmann (61) aus Golzow haben sich wie einige Hundert Teilnehmer ihr Trikot für die Fahrt am kommenden Sonnabend abgeholt und sofort anprobiert.Beide radeln nicht zum © MOZ/Thomas Burckhardt

Es ist durchgeplant bis ins letzte Detail. Und schon diesem logistisch Aufwand zollen die Teilnehmer ihren Tribut. "Das ist 100 Prozent durchorganisiert. Die Vorbereitung dauert ein Jahr. Schon das allein ist faszinierend", sagt Uta Keßler aus Bernau. Zum achten Mal nimmt die 75-Jährige an der Tigerradtour teil und hat sich vor wenigen Tagen im Eberswalder Zoo ihr windschnittiges Trikot abgeholt. So wie Hunderte weitere Starter auch. Mit ihr an einem Tisch sitzt Heidi Schreiber aus Finowfurt. "Rainer Kattanek hat mich infiziert", sagt die 58-Jährige, die die Tour zum dritten Mal fährt.

Der Mann von dem sie sprich, ist durch seinen Fahrradhandel in der Eisenbahnstraße stadtbekannt und auch durch die Tigerradtour. Zur Trikotübergabe erläutert Kattanek wichtige Verhaltensregeln für den großen Tag. Zwei Fahrer, einer vorn, einer hinten im Zug geben die Richtgeschwindigkeit vor. Etwa 50 Stundenkilometer auf der langen und circa 20 auf der kürzeren Distanz. Abgesichert wird der Tross durch Fahrzeuge der Polizei. Ein Bus sammelt die Fahrer ein, die ihre Kräfte überschätzt haben oder wegen schwerwiegender Panne nicht weiterfahren können. Fairplayfahrer sorgen im Feld für Ordnung. Ganz wichtig: "Ohne Helm kein Start", sagt Rainer Kattanek. Da werde keine Ausnahme gemacht.

330 Teilnehmer werden auch in diesem Jahr wieder erwartet. Der überwiegende Teil fährt die 100 Kilometer lange Strecke. Sie führt das Feld am Sonnabend vom Zoo über Lanke nach Bernau und von dort aus über Wandlitz, Liebenwalde, Groß Schönebeck und Eichhorst zurück nach Eberswalde. Start ist 10 Uhr.

Knapp 100 Radsportler wagen sich in diesem Jahr auf die 200-Kilometer-Strecke. Sie müssen früher aufstehen. Um 7Uhr machen sie sich ebenfalls vom Zoo auf nach Templin, fahren von dort über Liebenwalde nach Bernau, wo sie mit den anderen Tourteilnehmern eine Mittagspause einlegen. Anschließend geht es über Dannenberg und Cöthen zurück in die Barnimer Kreisstadt. Am Eberswalder Hafen sollen beide Fahrerfelder aufeinandertreffen und gemeinsam wieder zurück zum Zoo radeln. Ihre Ankunft ist für 16.30Uhr geplant. "Und um 17Uhr feiern wir zusammen eine große Fete", freut sich Rainer Kattanek. Er hofft, dass durch Sponsoren und Startgelder auch 2017 wieder um die 40000Euro eingenommen werden. Sie kommen dem Zoo zugute. 100Euro sogenanntes Sattelgeld bezahlen die Starter der großen, 60 Euro die der kürzeren Tour dafür, dass sie sich auf dem Asphalt für den guten Zweck abstrampeln dürfen. Neben der professionellen Betreuung, bekommen sie das begehrte Trikot und werden verpflegt.

Bratwurst und Bier gibt es auch schon zur Übergabe der Leibchen vor wenigen Tagen. "Kein Problem. Das fährt man sich alles wieder ab", sagt Frank Noack. Er ist einer der Radler, die sich Sonnabend in einer Woche auf die 200-Kilometer-Strecke begeben werden. Seit 2011 nimmt er an der Tour teil und hat bereits Erfolge zu verzeichnen. "Fünfter im Bergsprint und im Flachsprint", berichtet der 41-jährige Eberswalder. Er sieht die Tigerradtour auch als gute Vorbereitung für andere Fahrten in diesem Jahr.