artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Zwei afghanische Asylbewerber, 18 und 22 Jahre, waren am Donnerstag, gegen 13 Uhr, am Friedensplatz in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, teilte die Polizei mit. Zwei Polizisten trennten sie. Der ältere der beiden Männer musste wegen Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.