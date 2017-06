Kreative Auszeit in Hirschluch

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Tolle Menschen, interessante Begegnungen und kreative Ideen" verspricht die seit 1978 alljährlich im August in der Evangelischen Bildungsstätte Hirschluch stattfindende generations- und länderübergreifende Werkwoche. Diesjähriges Motto "These - Antithese - Kunstthese".

artikel-ansicht/dg/0/1/1582122/

Im Lutherjahr denkt jeder sofort an Luthers Thesenanschlag, wenn er das Wort These hört. "Das ist so gewollt", erklärt die Hausleiterin Barbara Hink. "Jedes Jahr steht die Werkwoche unter einem anderen Motto, und das ist unser aktueller Bezug." Dabei ist sowohl "Werk" als auch "These" sehr weit gefasst zu verstehen. Es geht nämlich nicht eigentlich um Handwerk und schon gar nicht um Religion.

In neun Workshops beschäftigen sich rund 120 Teilnehmer kreativ mit Theater, Theaterpuppenbau, Schwarz-Weiß-Fotografie, Digitalfotografie, Malerei, Bildhauerei, Modedesign, Afroanz und Gesang. "Durch die bunte Mischung der Teilnehmer, die ganz unterschiedliche künstlerische Erfahrungen und Vorstellungen einbringen, entstehen ganz unterschiedliche Ergebnisse, die wie These und Antithese auch gegensätzlich sein können, ohne dass eines das andere ausschließt", hat Emöke Bartalis erlebt. Die pädagogische Mitarbeiterin bei Jusev in Fürstenwalde ist eine enge Mitarbeiterin von Klaus Waiditschka. Dieser ist Leiter für außerschulische Jugendbildung und internationale Zusammenarbeit bei Jusev, dem Träger der Bildungsstätte Hirschluch. An seiner Stelle hat sie zusammen mit Barbara Hink die gesamte Organisation der Werkwoche übernommen.

Klaus Waiditschka konnte in langjähriger Leitung der Werkwoche deren Gesicht prägen. In diesem Jahr neu dazugekommen sind Afrotanz und Modedesign. Alle Workshops werden durch künstlerisch tätige Honorarkräfte angeleitet. Afrotanz zum Beispiel wird durch die Berliner Tänzerin und Tanztherapeutin Annett Hofmann durchgeführt und Modedesign durch die Berliner Diplom-Modegestalterin Cathleen Boetzel. Was in den Workshops entsteht, ist Eigentum derer, die es hergestellt haben. Am letzten Tag erfolgt damit eine öffentliche Präsentation mit Ausstellung und Vorführung.

Entstanden war die Werkwoche als interne kreative Auszeit kirchlicher Mitarbeiter. "Diese entwickelte sich unabhängig von Religionszugehörigkeit zu einer Begegnung von Menschen untereinander im kreativen Schaffen", weiß Barbara Hink. Sie schmunzelt: "Seit 20 Jahren gibt es viele Stammgäste, darunter viele, die einst im Babybauch hier waren und jetzt selbst als Mama wiederkommen."

Zu den rund 80 deutschen Teilnehmern im Alter von null bis über achtzig Jahren gesellen sich seit zehn Jahren im Rahmen einer internationalen Begegnung bis zu 40 Jugendliche aus der Ukraine, aus Polen und von Alreju in Fürstenwalde. In diesem Jahr werden zusätzlich noch zwei in Brandenburg lebende Flüchtlingsfamilien eingeladen. Gefördert werden die internationalen Jugendkontakte durch das Land Brandenburg und die Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg. "Mit dabei in dieser Gruppe hätten wir auch gern noch deutsche Jugendliche im Alter von 16 bis 26 Jahren", wirbt Emöke Bartalis. "Alle Jugendlichen kommen schon drei Tage früher zum Kennenlernen und zur Teambildung zusammen, und während der gesamten Werkwoche finden abends bei Tanz, Lagerfeuer und Singen die vielfältigsten kulturellen Begegnungen statt."

Werkwoche: 6. bis 13.8., mehr Infos unter Tel. 03361 7477720