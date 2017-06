Bundesstraße 1/5 sechs Wochen gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Rehfelde (MOZ) Auf Kraftfahrer kommen ab nächste Woche harte Zeiten zu. Die Bundesstraße 1/5 wird ab 21. Juni für gut sechs Wochen auf zwei Teilabschnitten zwischen Hoppegarten/Mü. und Lichtenow für Straßenbauarbeiten voll gesperrt, kündigt die Leiterin der Straßenmeisterei Rehfelde des Landesbetriebes Denise Becker an. Die Umleitung wird weiträumig über Fürstenwalde geführt. Die gesperrten Abschnitte reichen von der Einfahrt zur Maxseesiedlung bis vor die Ampelkreuzung in Lichtenow. Diese selbst sei befahrbar, wogegen der Abzweig nach Kienbaum gesperrt ist.

Auf beiden Teilabschnitten, die getrennt ausgeschrieben wurden, werde auf ca. fünf Kilometern Länge eine neue Deckschicht aufgebracht, informierte Denise Becker. Zunächst würden vier Zentimetern Belag abgefräst, dann erfolge ein Neuaufbau. Punktuelle Fahrbahnschäden, die auf eine nicht ausreichende Tragfähigkeit des Untergrundes zurückzuführen sind, würden ebenfalls behoben.

Bauausführendes Unternehmen ist auf beiden Abschnitten die Firma Berger Bau. Bevor diese am Mittwoch zeitgleich mit den Arbeiten in beide Richtungen beginnt, waren Baugrunduntersuchungen erfolgt und Prüfungen durch den Munitionsbergungsdienst abgewartet worden.

"Die geplante Bauzeit beträgt vertragsgemäß insgesamt neun Wochen. Der Auftragnehmer hat durch die Zusammenlegung beider Maßnahmen in Aussicht gestellt, die Arbeiten binnen fünf bis sechs Wochen fertigzustellen. Wir streben an, dass sie Anfang August abgeschlossen sind", so Denise Becker. In der letzten August-Woche (letzte Ferienwoche) erhalte dann die Ortsumgehung Müncheberg eine Deckschichterneuerung, schaute sie voraus.

Gegenwärtig in der Ausschreibung befinde sich überdies der Abschnitt von Tasdorf bis zur A 10. "Dort bauen wir aber im 2+0-Verfahren", sagte sie. "Der Verkehr wird jeweils auf die Gegenfahrbahn verlagert, wo nur je eine Spur zur Verfügung steht."